Владимир Ешеев вошел в исполком Международной федерации стрельбы из лука

Хохлов стартовал с победы над "СКА-Хабаровском" на посту главного тренера "Динамо"Спорт 14 октября, 18:44
"Бавария" разгромила "Фрайбург" в первом матче после назначения ХайнкесаСпорт 14 октября, 18:31
"Урал" обыграл "Анжи" в матче чемпионата РоссииСпорт 14 октября, 18:24
Участники фестиваля молодежи увидели золото скифов и Ростов с высотыОбщество 14 октября, 18:20
"Бутырка" открыла в своих стенах выставку картинОбщество 14 октября, 18:07
Владимир Ешеев вошел в исполком Международной федерации стрельбы из лукаСпорт 14 октября, 17:53
Хачанов снялся с турнира "ВТБ Кубок Кремля" из-за травмы плечаСпорт 14 октября, 17:45
Сборная Шотландии выиграла чемпионат мира по керлингу среди смешанных командСпорт 14 октября, 17:37
Кубок мира по футболу выставлен на главной площади КалининградаСпорт 14 октября, 17:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 14 октября. Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев вновь избран в члены исполкома Международной федерации стрельбы из лука. Об этом сообщает пресс-служба международной организации.
В настоящее время в Мехико проходит конгресс Международной федерации стрельбы из лука, в рамках которого состоялись выборы президента и двух вице-президентов этой организации, а также трех членов исполкома.
Также в члены исполкома были выбраны Алаа эль дин Габр (Египет) и Грег Истон (США). Президентом был переизбран Угур Эрденер из Турции, вице-президентами - Мария Эмма Гавирья (Колумбия) и Сангуан Косавинта (Таиланд).