Владимир Ешеев вошел в исполком Международной федерации стрельбы из лука

ТАСС, 14 октября. Президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев вновь избран в члены исполкома Международной федерации стрельбы из лука. Об этом сообщает пресс-служба международной организации.

В настоящее время в Мехико проходит конгресс Международной федерации стрельбы из лука, в рамках которого состоялись выборы президента и двух вице-президентов этой организации, а также трех членов исполкома.

Также в члены исполкома были выбраны Алаа эль дин Габр (Египет) и Грег Истон (США). Президентом был переизбран Угур Эрденер из Турции, вице-президентами - Мария Эмма Гавирья (Колумбия) и Сангуан Косавинта (Таиланд).