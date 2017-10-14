"Бавария" разгромила "Фрайбург" в первом матче после назначения Хайнкеса

ТАСС, 14 октября. "Бавария" одержала победу над "Фрайбургом" со счетом 5:0 в матче восьмого тура чемпионата Германии по футболу.

Забитыми мячами отметились Кингсли Коман (42-я минута), Тьяго Алькантара (63), Роберт Левандовский (75) и Йозуа Киммих (90), еще один мяч защитник гостей Юлиан Шустер отправил в собственные ворота (8). Этот матч стал первым для "Баварии" после назначения на пост главного тренера Юппа Хайнкеса, который сменил Карло Анчелотти. До этого Хайнкес тренировал "Баварию" в 1987-1991, 2009 и 2011-2013 годах.

В турнирной таблице "Бавария" занимает втрое место, набрав 17 очков, "Фрайбург" с семью очками идет 16-м.

В следующем туре "Бавария" 21 октября в гостях сыграет с "Гамбургом", "Фрайбург" на следующий день примет "Герту".

Результаты других матчей игрового дня:

"Ганновер" - "Айнтрахт" - 1:2;

"Герта" - "Шальке" - 0:2;

"Майнц" - "Гамбург" - 3:2;

"Хоффенхайм" - "Аугсбург" - 2:2.