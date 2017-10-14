Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Бавария" разгромила "Фрайбург" в первом матче после назначения Хайнкеса

Спорт
14 октября, 18:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:0

Поделиться
Материал из 1 страницы
Болельщики "Баварии"

Болельщики "Баварии"

© EPA-EFE/MAURIZIO GAMBARINI

ТАСС, 14 октября. "Бавария" одержала победу над "Фрайбургом" со счетом 5:0 в матче восьмого тура чемпионата Германии по футболу.

Смотрите также

Футболист "Баварии" Мюллер считает, что в проблемах клуба нельзя винить только Анчелотти

"Бавария" намерена предложить Лёву пост главного тренера команды после ЧМ-2018

Юпп Хайнкес назначен главным тренером "Баварии"

Забитыми мячами отметились Кингсли Коман (42-я минута), Тьяго Алькантара (63), Роберт Левандовский (75) и Йозуа Киммих (90), еще один мяч защитник гостей Юлиан Шустер отправил в собственные ворота (8). Этот матч стал первым для "Баварии" после назначения на пост главного тренера Юппа Хайнкеса, который сменил Карло Анчелотти. До этого Хайнкес тренировал "Баварию" в 1987-1991, 2009 и 2011-2013 годах.

В турнирной таблице "Бавария" занимает втрое место, набрав 17 очков, "Фрайбург" с семью очками идет 16-м.

В следующем туре "Бавария" 21 октября в гостях сыграет с "Гамбургом", "Фрайбург" на следующий день примет "Герту".

Результаты других матчей игрового дня:

  • "Ганновер" - "Айнтрахт" - 1:2;
  • "Герта" - "Шальке" - 0:2;
  • "Майнц" - "Гамбург" - 3:2;
  • "Хоффенхайм" - "Аугсбург" - 2:2.
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Костин: отношения РФ и США являются следствием проблем Трампа с американской элитой
2
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машин
3
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП со свадебным кортежем в Краснодарском крае
4
Саакашвили: на Закарпатье нет украинского государства
5
Reuters: погибшие в результате крушения самолета в Кот-д'Ивуаре были гражданами Молдавии
6
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
7
МИД РФ подтвердил подготовку визита Джонсона в Россию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама