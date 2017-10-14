Гандболисты "Динамо-Виктора" вышли в 1/16 финала Кубка вызова

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российский гандбольный клуб "Динамо-Виктор" одержал победу над литовской "Свиесой" в ответном матче 1/32 финала Кубка вызова.

Встреча, прошедшая в Ставрополе, завершилась со счетом 36:24 в пользу хозяев. Первый матч также завершился победой "Динамо-Виктора" - 25:24.

В следующем раунде российская команда встретится с сербской "Слогой".