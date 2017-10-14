Гандболистки "Кубани" обыграли "Медицинар" в первом матче квалификации Кубка ЕГФ

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российский гандбольный клуб "Кубань" одержал победу над сербским "Медицинаром" в первом матче квалификации Кубка Европейской гандбольной федерации (ЕГФ).

Матч завершился победой российской команды со счетом 36:24. Обе встречи противостояния по согласованию с клубами пройдут в Краснодаре.

Ответный матч пройдет в воскресенье.