Все российские клубы вышли в плей-офф Кубка мира по хоккею с мячом

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Четыре российских клуба, которые выступают на Кубке мира по хоккею с мячом в шведском Сандвикене, вышли в плей-офф соревнований.
В заключительном туре группового этапа иркутский клуб "Байкал-Энергия" со счетом 2:3 проиграл шведскому "Эдсбинсу". Хабаровский "СКА-Нефтяник" победил шведский клуб "Ванерсборг" (3:1), в субботу хабаровчане сыграют против "Венерсборга". "Уральский трубник" из Первоуральска проиграл шведскому "Бробергу" (2:3).
В четвертьфинале турнира пройдут матчи "Эдсбинс" - "Хаммарбю", "Енисей" - "Байкал-Энергия", "Броберг" - Сандвикенс", "СКА-Нефтяник" - "Уральский трубник". Матчи данной стадии пройдут позднее в субботу. Турнир завершится 15 октября.
Первый турнир с участием сильнейших клубов прошел в Швеции в 1974 году, в 1980 году он получил статус Кубка мира. В прошлом году обладателем кубка стал шведский "Вестерос". "Енисей" четыре раза побеждал на турнире.