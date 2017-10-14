Хоккеист "Ак Барса" Абросимов дисквалифицирован на шесть игр КХЛ за атаку судьи

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Защитник казанского клуба "Ак Барс" Роман Абросимов дисквалифицирован на шесть игр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) за атаку судьи и неспортивное поведение по решению спортивно-дисциплинарного комитета лиги. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Решение было принято по итогам игры против "Локомотива" (2:6), которая состоялась в пятницу в Ярославле. Абросимов после силового приема против игрока соперника Рушана Рафикова ударил судью рукой. Хоккеист "Ак Барса" за атаку игрока дисквалифицирован на один матч, еще пять встреч он пропустит из-за оскорбления судей и неспортивного поведения. Кроме того, игрок должен будет выплатить денежный штраф.

Следующий матч "Ак Барс" проведет в Санкт-Петербурге в воскресенье против местного СКА.