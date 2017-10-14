"Кристал Пэлас" обыграл "Челси", одержав первую победу в чемпионате Англии сезона-2017/18

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ТАСС, 14 октября. "Кристал Пэлас" победил "Челси" со счетом 2:1 в домашнем матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу.
В составе гостей гол забил Тьемуэ Бакайоко (18-я минута). У хозяев отличился Уилфрид Заха (45), еще один мяч защитник "Челси" Сесар Аспиликуэта отправил в свои ворота (18).
"Кристал Пэлас" одержал первую победу в восьми матчах чемпионата, в предыдущих семи клуб потерпел семь поражений, что является антирекордом Английской футбольной премьер- лиги. При этом лондонский клуб не забил ни одного мяча, безголевая серия составила 731 минуту.
"Челси" потерпел второе поражение подряд и с 13 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. "Кристал Пэлас", набравший первые три очка, располагается на последней 20-й строчке.
В следующем туре "Кристал Пэлас" в гостях сыграет с "Ньюкаслом", "Челси" примет "Уотфорд". Обе встречи пройдут 21 октября.