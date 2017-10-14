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"Манчестер Сити" разгромил "Сток" и вышел в лидеры чемпионата Англии

Спорт
14 октября, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 7:2

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ТАСС, 14 октября. "Манчестер Сити" одержал крупную победу над "Стоком" со счетом 7:2 в домашнем матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу.

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В составе победителей забитыми мячами отметились Габриэл Жезус (17-я, 55-я минуты), Рахим Стерлинг (19), Давид Сильва (27), Фернандиньо (60), Лерой Сане (62) и Бернарду Силва (79), у проигравших отличился Маме Бирам Диуф (44), еще один мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Кайл Уокер (47). "Манчестер Сити" наряду с "Манчестер Юнайтед" в нынешнем сезоне еще не потерпел ни одного поражения.

"Манчестер Сити" стал первой командой высшего дивизиона английского футбола с сезона-1894/95, которая забила 29 голов в первых восьми матчах сезона. Ранее этого достижения добился "Эвертон".

В турнирной таблице "Манчестер Сити" вышел в единоличные лидеры, набрав 22 очка, "Сток" с восемью очками идет 15-м.

В следующем туре "Манчестер Сити" примет "Бернли", "Сток" также дома сыграет с "Борнмутом". Обе встречи пройдут 21 октября.

Результаты других матчей игрового дня:

  • "Бернли" - "Вест Хэм" - 1:1;
  • "Суонси" - "Хаддерсфилд" - 2:0;
  • "Тоттенхэм" - "Борнмут" - 1:0.
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