"Манчестер Сити" разгромил "Сток" и вышел в лидеры чемпионата Англии

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ТАСС, 14 октября. "Манчестер Сити" одержал крупную победу над "Стоком" со счетом 7:2 в домашнем матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Габриэл Жезус (17-я, 55-я минуты), Рахим Стерлинг (19), Давид Сильва (27), Фернандиньо (60), Лерой Сане (62) и Бернарду Силва (79), у проигравших отличился Маме Бирам Диуф (44), еще один мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Кайл Уокер (47). "Манчестер Сити" наряду с "Манчестер Юнайтед" в нынешнем сезоне еще не потерпел ни одного поражения.
"Манчестер Сити" стал первой командой высшего дивизиона английского футбола с сезона-1894/95, которая забила 29 голов в первых восьми матчах сезона. Ранее этого достижения добился "Эвертон".
В турнирной таблице "Манчестер Сити" вышел в единоличные лидеры, набрав 22 очка, "Сток" с восемью очками идет 15-м.
В следующем туре "Манчестер Сити" примет "Бернли", "Сток" также дома сыграет с "Борнмутом". Обе встречи пройдут 21 октября.