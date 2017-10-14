"Халл" Слуцкого в меньшинстве упустил победу в матче чемпионшипа с "Норвичем"

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. "Халл" сыграл вничью с "Норвичем" со счетом 1:1 в гостевом матче 12-го тура чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу.
В составе "Халла" забитым мячом отметился Нуха Дико (29-я минута), у "Норвича" отличился Нельсон Оливейра (90). На 57-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок гостей Дэвид Мейлер.
Главным тренером "Халла" является 46-летний Леонид Слуцкий, который возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии.
В турнирной таблице "Халл", набрав 13 очков, занимает 15-е место, "Норвич" с 19 очками идет восьмым.
В следующем туре "Халл" 21 октября на выезде сыграет с "Барнсли", "Норвич" на следующий день также в гостях сыграет с "Ипсвичем".