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"Халл" Слуцкого в меньшинстве упустил победу в матче чемпионшипа с "Норвичем"

Спорт
14 октября, 19:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:1

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. "Халл" сыграл вничью с "Норвичем" со счетом 1:1 в гостевом матче 12-го тура чемпионшипа - второго по силе дивизиона чемпионата Англии по футболу.

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В составе "Халла" забитым мячом отметился Нуха Дико (29-я минута), у "Норвича" отличился Нельсон Оливейра (90). На 57-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален игрок гостей Дэвид Мейлер.

Главным тренером "Халла" является 46-летний Леонид Слуцкий, который возглавил команду в июне, став первым российским тренером в Англии.

В турнирной таблице "Халл", набрав 13 очков, занимает 15-е место, "Норвич" с 19 очками идет восьмым.

В следующем туре "Халл" 21 октября на выезде сыграет с "Барнсли", "Норвич" на следующий день также в гостях сыграет с "Ипсвичем".

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