ПСЖ обыграл "Дижон" в матче чемпионата Франции по футболу

ТАСС, 14 октября. "Пари Сен-Жермен" одержал победу над "Дижоном" со счетом 2:1 в гостевом матче девятого тура чемпионата Франции по футболу.

В составе победителей дублем отметился Тома Мёнье (71-я, 90-я минуты), у проигравших отличился Бенжамен Жанно (87).

ПСЖ остается единственной командой, не проигрывавшей в нынешнем сезоне первенства страны. В турнирной таблице клуб продолжает лидировать, набрав 25 очков, "Дижон" с шестью очками идет 17-м.

В следующем туре ПСЖ 22 октября в гостях сыграет с "Марселем", "Дижон" днем ранее также на выезде встретится с "Мецем".