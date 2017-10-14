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Алексей Ватутин вышел во второй раунд квалификации "ВТБ Кубка Кремля"

Спорт
14 октября, 21:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

В первом раунде россиянин обыграл соотечественника Дениса Мацукевича со счетом 2:6, 6:4, 6:2

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МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Алексей Ватутин пробился во второй раунд квалификации "ВТБ Кубка Кремля".

В первом раунде россиянин обыграл соотечественника Дениса Мацукевича со счетом 2:6, 6:4, 6:2. В следующем круге Ватутин встретится с Юки Бхамбри из Индии, который в своем матче оказался сильнее серба Данило Петровича - 6:4, 6:4.

Ватутин из российских участников квалификации единственный пробился в следующий раунд. Артем Дубривный проиграл чеху Лукашу Росолу - 4:6, 4:6, Иван Гахов уступил Мирзе Башичу - 4:6, 3:6.

"ВТБ Кубок Кремля" проходит в Москве на кортах спорткомплекса "Олимпийский" и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.

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