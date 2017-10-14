Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дортмундская "Боруссия" потерпела первое поражение в бундеслиге, проиграв "Лейпцигу"

Спорт
14 октября, 21:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Встреча на стадионе "Сигнал Идуна Парк" завершилась со счетом 3:2

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

ТАСС, 14 октября. "Лейпциг" одержал победу над дортмундской "Боруссией" со счетом 3:2 в гостевом матче восьмого тура чемпионата Германии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Марсель Забитцер (10-я минута), Юссуф Поульсен (25) и Жан- Кевин Огюстен (49 - с пенальти). У проигравших дубль оформил Пьер-Эмерик Обамейянг (4, 64 - с пенальти). На 47-й минуте с поля был удален защитник хозяев Сократис Папастатопулос, на 56-й минуте красную карточку получил защитник гостей Штефан Ильзанкер.

Для "Боруссии" это поражение стало первым в нынешнем сезоне первенства страны. "Лейпциг" одержал третью победу кряду.

В турнирной таблице "Боруссия" продолжает лидировать, набрав 19 очков, "Лейпциг" с 16 очками идет третьим.

В следующем туре "Боруссия" в гостях сыграет с "Айнтрахтом", "Лейпциг" примет "Штутгарт". Обе встречи пройдут 21 октября.

Смотрите также

"Бавария" разгромила "Фрайбург" в первом матче после назначения Хайнкеса

"Кристал Пэлас" обыграл "Челси", одержав первую победу в чемпионате Англии сезона-2017/18

"Манчестер Сити" разгромил "Сток" и вышел в лидеры чемпионата Англии

"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" сыграли вничью в матче чемпионата Англии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Костин: отношения РФ и США являются следствием проблем Трампа с американской элитой
2
В Киеве завершилось шествие националистов по случаю годовщины УПА
3
ГИБДД меняет правила проведения экзаменов и оформления регистрации машин
4
Сирийские войска завершили операцию по уничтожению боевиков ИГ в Меядине
5
Путин открыл новый участок трассы Р-23 под Петербургом
6
Глава МПС поблагодарил РФ за выдачу виз всем участникам, несмотря на санкционные списки
7
Собянин: минимальная пенсия в Москве должна быть повышена
Темы дня
Новости партнеров
Реклама