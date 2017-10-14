Дортмундская "Боруссия" потерпела первое поражение в бундеслиге, проиграв "Лейпцигу"

ТАСС, 14 октября. "Лейпциг" одержал победу над дортмундской "Боруссией" со счетом 3:2 в гостевом матче восьмого тура чемпионата Германии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Марсель Забитцер (10-я минута), Юссуф Поульсен (25) и Жан- Кевин Огюстен (49 - с пенальти). У проигравших дубль оформил Пьер-Эмерик Обамейянг (4, 64 - с пенальти). На 47-й минуте с поля был удален защитник хозяев Сократис Папастатопулос, на 56-й минуте красную карточку получил защитник гостей Штефан Ильзанкер.

Для "Боруссии" это поражение стало первым в нынешнем сезоне первенства страны. "Лейпциг" одержал третью победу кряду.

В турнирной таблице "Боруссия" продолжает лидировать, набрав 19 очков, "Лейпциг" с 16 очками идет третьим.

В следующем туре "Боруссия" в гостях сыграет с "Айнтрахтом", "Лейпциг" примет "Штутгарт". Обе встречи пройдут 21 октября.