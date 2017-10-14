"Уотфорд" обыграл "Арсенал" и вышел на четвертое место в чемпионате Англии по футболу

ТАСС, 14 октября. "Уотфорд" одержал победу над "Арсеналом" со счетом 2:1 в домашнем матче восьмого тура чемпионата Англии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Трой Дини (71-я минута, с пенальти) и Том Клеверли (90), у проигравших отличился Пер Мертезакер (39).

"Арсенал" прервал свою беспроигрышную серию из четырех матчей в первенстве страны. В турнирной таблице "Уотфорд" поднялся на четвертое место, набрав 15 очков, "Арсенал" с 13 очками идет шестым.

В следующем туре "Уотфорд" 21 октября в гостях сыграет с "Челси", "Арсенал" на следующий день также на выезде встретится с "Эвертоном".