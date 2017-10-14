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Клуб НХЛ "Вегас" вернул российского нападающего Шипачева из АХЛ

Спорт
14 октября, 21:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, октября. /ТАСС

Форвард был отправлен в "Чикаго Вулвз" 4 октября

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Вадим Шипачев (в центре)

Вадим Шипачев (в центре)

© AP Photo/John Locher

ТАСС, 14 октября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" вернул российского нападающего Вадима Шипачева из команды Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Чикаго Вулвз". Об этом сообщается на официальном сайте АХЛ.

Шипачев был отправлен в АХЛ 4 октября. Форвард провел в составе "Вегаса" четыре предсезонные игры, в которых отметился одной результативной передачей. В составе "Чикаго Вулвз" россиянин не провел ни одного матча.

Шипачев весной подписал двухлетний контракт с новообразованным клубом "Вегас", став его вторым хоккеистом на тот момент. До этого форвард выступал за петербургский СКА, в составе которого становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). В составе сборной России Шипачев выигрывал чемпионат мира в 2014 году, а также завоевывал серебро (2015) и бронзу (2016, 2017) мировых первенств.

На старте нынешнего сезона НХЛ "Вегас" одержал три победы в четырех матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.

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