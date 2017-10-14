Ласицкене не стала легкоатлеткой года в Европе, лучшей признана Стефаниди

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ТАСС, 14 октября. Греческая прыгунья с шестом Екатерини Стефаниди признана лучшей легкоатлеткой Европы по итогам года. Об этом сообщает пресс-служба Европейской ассоциации легкой атлетики.
Кроме нее на это звание претендовали российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене, польская метательница молота Анита Влодарчик и бельгийская семиборка Нафиссату Тиам. Все четверо являются золотыми медалистками чемпионата мира в Лондоне.
Ласицкене трижды номинировалась в течение года на звание лучшей легкоатлетки месяца в Европе: в июне, в июле и в августе. В этом году она завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на мировом первенстве по легкой атлетике в Лондоне, став двукратной чемпионкой мира. Кроме того, в минувшем сезоне россиянка, выступающая под нейтральным флагом, не проиграла ни одного турнира, в которых принимала участие, победив также в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.