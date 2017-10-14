"Наполи" одержал восьмую победу подряд в чемпионате Италии, обыграв "Рому"

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ТАСС, 14 октября. "Наполи" одержал победу над "Ромой" со счетом 1:0 в гостевом матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу.
Мяч на 20-й минуте забил Лоренцо Инсинье. "Наполи" в нынешнем сезоне первенства страны одержал восемь побед в восьми матчах. "Рома" прервала свою победную серию из четырех игр.
В турнирной таблице "Наполи" продолжает лидировать, набрав 24 очка, "Рома" с 15 очками идет пятой.
В следующем туре "Наполи" 21 октября примет "Интер", "Рома" на следующий день в гостях сыграет с "Торино".