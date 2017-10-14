"Барселона" впервые в сезоне чемпионата Испании потеряла очки, сыграв вничью с "Атлетико"

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ТАСС, 14 октября. "Атлетико" сыграл вничью с "Барселоной" со счетом 1:1 в домашнем матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.
В составе хозяев забитым мячом отметился Сауль (21-я минута), у гостей отличился Луис Суарес (82). "Барселона" впервые в нынешнем сезоне первенства страны потеряла очки. До этого сине-гранатовые одержали семь побед в семи матчах. В текущем чемпионате Испании ни разу не проигрывали только "Барселона", "Атлетико" и "Валенсия".
В турнирной таблице "Барселона" продолжает лидировать, набрав 22 очка, "Атлетико" с 16 очками поднялся на третью строчку.
В следующем туре "Барселона" 21 октября примет "Малагу", "Атлетико" на следующий день в гостях сыграет с "Сельтой".
В других матчах игрового дня "Реал" обыграл "Хетафе (2:1), "Реал Сосьедад" оказался сильнее "Алавеса" (2:0).