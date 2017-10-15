Британец Гроувз победил соотечественника Кокса в 1/4 финала Всемирной суперсерии бокса

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ТАСС, 15 октября. Британец Джордж Гроувз вышел в полуфинал Всемирной суперсерии бокса в весовой категории до 76,2 кг. В 12-раундовом поединке в Лондоне на стадионе "Уэмбли" он выиграл у соотечественника Джейми Кокса нокаутом в 4-м раунде и защитил титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Соперником Гроувза станет другой представитель Великобритании Крис Юбенк-младший, который в четвертьфинале победил турка Авни Йилдырыма нокаутом в третьем раунде. Ранее первым полуфиналистом стал британец Каллум Смит, который победил шведа Эрика Скоглунда по очкам. В 1/2 финала он встретится с победителем поединка между немцем Юргеном Бремером и американцем Робом Брантом, который состоится 27 октября.
Теперь в активе Гроувза 27 побед (20 нокаутом), три поражения. Он впервые защитил титул суперчемпиона мира WBA, который отобрал у россиянина Федора Чудинова благодаря победе техническим нокаутом в 6-м раунде в мае этого года. На счету Кокса 24 победы (13 нокаутом) и одно поражение.
Всемирная суперсерия бокса - это ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн. Первый сезон суперсерии стартовал в сентябре этого года. В январе и феврале следующего года состоятся полуфиналы, а финальные поединки пройдут в мае.