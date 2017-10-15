Главный тренер "Кристал Пэлас" гордится своими футболистами, победившими "Челси"

ТАСС, 15 октября. Главный тренер клуба "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон очень доволен исходом матча восьмого тура чемпионата Англии по футболу, в котором его команда сенсационно победила на своем поле лондонский "Челси" со счетом 2:1. Слова специалиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на Би-би-си.

"Кристал Пэлас" одержал первую победу в восьми матчах чемпионата, в предыдущих семи клуб потерпел семь поражений, что является антирекордом Английской футбольной премьер- лиги. При этом лондонский клуб не забил ни одного мяча, безголевая серия составила 731 минуту.

"Это было здорово, я только что сказал игрокам, что они заслужили право выпить, потому что мы играли с чемпионом Англии и ушли с поля с заслуженной победой. За последний месяц мы потерпели ряд тяжелых поражений, однако даже в тех матчах были моменты, которые демонстрировали, что все не так плохо, несмотря на результат", - сказал Ходжсон.

"Челси" потерпел второе поражение подряд и с 13 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. "Кристал Пэлас", набравший первые три очка, располагается на последней 20-й строчке.

"Сейчас я пью не слишком много. Красное вино - это не лучший выбор, если вы не хотите переборщить с калориями, но сегодня я позволю себе бокал, поскольку с удовольствием смотрел на игру своих парней и горжусь их выступлением", - отметил тренер.

В следующем туре "Кристал Пэлас" в гостях сыграет с "Ньюкаслом", "Челси" примет "Уотфорд". Обе встречи пройдут 21 октября.