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Бывший хоккеист ЦСКА Стефан Да Коста подписал контракт со швейцарским "Серветтом"

Спорт
15 октября, 4:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Срок соглашения с 28-летним нападающим рассчитан до конца сезона-2017/18

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Стефан Да Коста

Стефан Да Коста

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

ТАСС, 15 октября. Французский нападающий Стефан Да Коста, выступавший ранее за ЦСКА, подписал контракт со швейцарским "Серветтом". Об этом сообщает пресс- служба женевского хоккейного клуба.

Срок соглашения с 28-летним игроком рассчитан до конца сезона-2017/18.

Да Коста не стал продлевать контракт с армейцами, который закончился в апреле текущего года. В составе ЦСКА француз стал чемпионом России (2015) и финалистом Кубка Гагарина (2016).

В прошлом сезоне нападающий в 34 матчах за московский клуб набрал 28 очков (13 шайб + 15 передач).

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