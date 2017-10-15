Бывший хоккеист ЦСКА Стефан Да Коста подписал контракт со швейцарским "Серветтом"

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ТАСС, 15 октября. Французский нападающий Стефан Да Коста, выступавший ранее за ЦСКА, подписал контракт со швейцарским "Серветтом". Об этом сообщает пресс- служба женевского хоккейного клуба.
Срок соглашения с 28-летним игроком рассчитан до конца сезона-2017/18.
Да Коста не стал продлевать контракт с армейцами, который закончился в апреле текущего года. В составе ЦСКА француз стал чемпионом России (2015) и финалистом Кубка Гагарина (2016).
В прошлом сезоне нападающий в 34 матчах за московский клуб набрал 28 очков (13 шайб + 15 передач).