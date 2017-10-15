Бывший хоккеист ЦСКА Стефан Да Коста подписал контракт со швейцарским "Серветтом"

ТАСС, 15 октября. Французский нападающий Стефан Да Коста, выступавший ранее за ЦСКА, подписал контракт со швейцарским "Серветтом". Об этом сообщает пресс- служба женевского хоккейного клуба.

Срок соглашения с 28-летним игроком рассчитан до конца сезона-2017/18.

Да Коста не стал продлевать контракт с армейцами, который закончился в апреле текущего года. В составе ЦСКА француз стал чемпионом России (2015) и финалистом Кубка Гагарина (2016).

В прошлом сезоне нападающий в 34 матчах за московский клуб набрал 28 очков (13 шайб + 15 передач).