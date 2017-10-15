Эмери: ПСЖ заслуженно победил "Дижон" в матче чемпионата Франции по футболу

Шайба Кучерова принесла "Тампе" победу в матче НХЛ с "Сент-Луисом"Спорт 15 октября, 5:02
Число жертв пожаров на севере Калифорнии достигло рекордных 40 человекПроисшествия 15 октября, 4:57
Бывший главный стратег Трампа предрек ему оглушительную победу на выборах 2020 годаМеждународная панорама 15 октября, 4:15
Бывший хоккеист ЦСКА Стефан Да Коста подписал контракт со швейцарским "Серветтом"Спорт 15 октября, 4:01
Король Саудовской Аравии поддержал новую стратегию США в отношении ИранаМеждународная панорама 15 октября, 3:26
"Нелюбовь" Звягинцева признана лучшим фильмом Лондонского международного кинофестиваляКультура 15 октября, 2:56
Основатель журнала Hustler предложил $10 млн за помощь в импичменте ТрампаОбщество 15 октября, 2:52
"Зенит" сыграет с "Арсеналом" в матче чемпионата России по футболуСпорт 15 октября, 0:49
Британец Гроувз победил соотечественника Кокса в 1/4 финала Всемирной суперсерии боксаСпорт 15 октября, 0:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 октября. Футболисты "Пари Сен- Жермен" проявили характер и заслуженно победили "Дижон" в матче чемпионата Франции. Такое мнение высказал тренер парижан Унаи Эмери, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу ПСЖ.
Столичный клуб одержал победу над "Дижоном" со счетом 2:1 в гостевом матче девятого тура чемпионата страны. В составе победителей дублем отметился Тома Мёнье (71-я и 90-я минуты), у проигравших отличился Бенжамен Жанно (87).
"Это был сложный матч, особенно после международного перерыва. Первые 45 минут были жесткими. Во втором тайме планировали много атаковать, чтобы забить и успокоиться. Нам удалось создать много моментов, но забить было трудно, однако команда показала свой характер и заслуженно победила", - сказал Эмери.
ПСЖ остается единственной командой, не проигрывавшей в нынешнем сезоне первенства страны. В турнирной таблице парижский клуб продолжает лидировать, набрав 25 очков. "Дижон" с шестью очками идет 17-м.
В следующем туре ПСЖ 22 октября в гостях сыграет с "Марселем", "Дижон" днем ранее также на выезде встретится с "Мецем".