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Эмери: ПСЖ заслуженно победил "Дижон" в матче чемпионата Франции по футболу

Спорт
15 октября, 4:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Парижский клуб обыграл соперника со счетом 2:1, ПСЖ остается единственной командой, не проигрывавшей в нынешнем сезоне первенства страны

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ТАСС, 15 октября. Футболисты "Пари Сен- Жермен" проявили характер и заслуженно победили "Дижон" в матче чемпионата Франции. Такое мнение высказал тренер парижан Унаи Эмери, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу ПСЖ.

Столичный клуб одержал победу над "Дижоном" со счетом 2:1 в гостевом матче девятого тура чемпионата страны. В составе победителей дублем отметился Тома Мёнье (71-я и 90-я минуты), у проигравших отличился Бенжамен Жанно (87).

"Это был сложный матч, особенно после международного перерыва. Первые 45 минут были жесткими. Во втором тайме планировали много атаковать, чтобы забить и успокоиться. Нам удалось создать много моментов, но забить было трудно, однако команда показала свой характер и заслуженно победила", - сказал Эмери.

ПСЖ остается единственной командой, не проигрывавшей в нынешнем сезоне первенства страны. В турнирной таблице парижский клуб продолжает лидировать, набрав 25 очков. "Дижон" с шестью очками идет 17-м.

В следующем туре ПСЖ 22 октября в гостях сыграет с "Марселем", "Дижон" днем ранее также на выезде встретится с "Мецем".

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