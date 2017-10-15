"Ванкувер" уступил "Калгари" в матче НХЛ, Бурмистров набрал первое очко за "Кэнакс"

ТАСС, 15 октября. "Ванкувер" проиграл "Калгари" со счетом 2:5 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий хозяев Александр Бурмистров отдал результативную передачу, впервые отличившись за канадский клуб.

В составе победителей отличились Марк Джиордано (12-я минута), Трэвис Хэмоник (31), Шон Монахан (38), Джонни Годро (51) и Дуги Хэмилтон (52). У проигравших шайбы забросили Дерек Дорсетт (18) и Брок Бисер (51).

45-летний чешский форвард "Калгари" Яромир Ягр набрал первое очко за клуб, отдав результативную передачу, нападающий подписал однолетний контракт с канадской командой 5 октября.

Бурмистров подписал соглашение с "Ванкувером" 1 июля нынешнего года. Соглашение с форвардом рассчитано на один сезон. В предыдущем сезоне он выступал в НХЛ за "Аризону" и "Виннипег", за которые суммарно провел 49 матчей и набрал 16 очков (5 шайб + 11 передач).

"Бостон" победил "Аризону" на выезде со счетом 6:2. В составе гостей впервые в сезоне с первых минут ворота защищал российский голкипер Антон Худобин, который отразил 29 бросков.

В других матчах дня "Оттава" в гостях разгромила "Эдмонтон" - 6:1, а "Чикаго" дома победил в овертайме "Нэшвилл" со счетом 2:1.