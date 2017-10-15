"Норвич" подарил российскому тренеру "Халла" Слуцкому "советский" чайник

ТАСС, 15 октября. Английский футбольный клуб "Норвич" перед домашним матчем против "Халла", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, положил в раздевалке гостей чайник советского образца. Об этом сообщает "Газета.Ru".

В субботу "Халл" в матче чемпионата Англии второго по силе дивизиона сыграл на выезде с "Норвичем" вничью со счетом 1:1.

Перед матчем с "Норвичем" игроки и тренерский штаб "Халла" нашли в раздевалке чайник советского образца, на котором по-русски было написано "чай".

В Норвиче пошутили над "Халлом"

Это футболисты и тренеры увидели в раздевалке. Слуцкий и Яровинский посмеялись.

Игра в 17:00. pic.twitter.com/QK5it8zDjX — Халл Сити (@HullRussia) 14 октября 2017 г.

Ранее "Халл" назначил ответственным за клубную стратегию бывшего спортивного директора российского клуба ЦСКА Олега Яровинского.

Слуцкий покинул пост главного тренера московского ЦСКА в декабре прошлого года. После этого он проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык, посещал матчи Английской премьер-лиги и заявлял о желании работать в английском клубе. 9 июня стало известно, что российский специалист возглавил "Халл", выступающий во второй по силе лиге чемпионата Англии.