"Норвич" подарил российскому тренеру "Халла" Слуцкому "советский" чайник

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ТАСС, 15 октября. Английский футбольный клуб "Норвич" перед домашним матчем против "Халла", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, положил в раздевалке гостей чайник советского образца. Об этом сообщает "Газета.Ru".
В субботу "Халл" в матче чемпионата Англии второго по силе дивизиона сыграл на выезде с "Норвичем" вничью со счетом 1:1.
Перед матчем с "Норвичем" игроки и тренерский штаб "Халла" нашли в раздевалке чайник советского образца, на котором по-русски было написано "чай".
В Норвиче пошутили над "Халлом"— Халл Сити (@HullRussia) 14 октября 2017 г.
Это футболисты и тренеры увидели в раздевалке. Слуцкий и Яровинский посмеялись.
Игра в 17:00. pic.twitter.com/QK5it8zDjX
Ранее "Халл" назначил ответственным за клубную стратегию бывшего спортивного директора российского клуба ЦСКА Олега Яровинского.
Слуцкий покинул пост главного тренера московского ЦСКА в декабре прошлого года. После этого он проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык, посещал матчи Английской премьер-лиги и заявлял о желании работать в английском клубе. 9 июня стало известно, что российский специалист возглавил "Халл", выступающий во второй по силе лиге чемпионата Англии.