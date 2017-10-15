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Россияне Сиволап и Величко выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в Китае

Спорт
15 октября, 9:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

В финале российская пара в трех сетах переиграла мексиканский дуэт Онтиверос - Вирген

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 15 октября. Россияне Максим Сиволап и Игорь Величко обыграли мексиканцев Ломбардо Онтивероса и Хуана Виргена в финальном матче этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который прошел в китайском Циньчжоу.

Встреча завершилась в трех сетах со счетом 19:21, 21:19, 20:18 в пользу российской пары.

В матче за третье место кубинцы Нивалдо Гомес и Серхио Гонсалес, которые были обыграны россиянами в полуфинале, победили бельгийцев Дриса Кокелкорена и Тома ван Валле со счетом 16:21, 21:16, 15:11.

Сиволап и Величко впервые в карьере выиграли этап Мирового тура.

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