Россияне Сиволап и Величко выиграли этап Мирового тура по пляжному волейболу в Китае

ТАСС, 15 октября. Россияне Максим Сиволап и Игорь Величко обыграли мексиканцев Ломбардо Онтивероса и Хуана Виргена в финальном матче этапа Мирового тура по пляжному волейболу, который прошел в китайском Циньчжоу.

Встреча завершилась в трех сетах со счетом 19:21, 21:19, 20:18 в пользу российской пары.

Your #Qinzhou men's gold medalists: Maxim Sivolap & Igor Velichko of @russiavolley! #BeachWorldTour pic.twitter.com/mUdrtzuxXY — Beach Volleyball (@FIVBBeach) 15 октября 2017 г.

В матче за третье место кубинцы Нивалдо Гомес и Серхио Гонсалес, которые были обыграны россиянами в полуфинале, победили бельгийцев Дриса Кокелкорена и Тома ван Валле со счетом 16:21, 21:16, 15:11.

Сиволап и Величко впервые в карьере выиграли этап Мирового тура.