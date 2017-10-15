Боксер Ортис провалил второй допинг-тест, ему грозит не менее 6 месяцев дисквалификации

ТАСС, 15 октября. Кубинский боксер-тяжеловес Луис Ортис провалил второй допинг-тест за последний месяц. Об этом сообщает портал World boxing news.

По информации издания, 38-летний кубинец добровольно сдал допинг-пробу в рамках антидопинговой программы Всемирной боксерской ассоциации (WBA), однако тест дал положительный результат на диуретики хлоротиазид и гидрохлоротиазид. Ортис имеет право запросить вскрытие допинг-пробы "Б" до 20 октября, однако он до сих пор не сделал соответствующий запрос в WBA. Согласно правилам организации, теперь его должны исключить из рейтингов и отстранить от проведения поединков на срок от шести месяцев.

Это второй допинг-случай Ортиса за последний месяц, 29 сентября он не прошел допинг-тест перед боем за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с американцем Деонтеем Уайлдером, тестирование проводила Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA). Позднее он был отстранен от поединка, соперником Уайлдера вместо кубинца станет бывший чемпион WBC канадец Бермейн Стиверн.

В активе Ортиса, который является непобежденным боксером, 27 побед (23 нокаутом), еще два поединка были признаны несостоявшимися.