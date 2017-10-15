Форвард "Далласа" Сегин признан первой звездой дня в НХЛ

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ТАСС, 15 октября. Канадский нападающий "Далласа" Тайлер Сегин назван первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.
В ночь на воскресенье "Даллас" со счетом 3:1 обыграл "Колорадо". Сегин забросил шайбу и отдал результативную передачу.
Второй звездой дня стал американский форвард "Торонто" Остон Мэттьюс. "Торонто" в овертайме одержало победу над "Монреалем" со счетом 4:3. Мэттьюс оформил дубль, забросив победную шайбу в овертайме.
Третьей звездой дня признан канадский форвард "Филадельфии" Клод Жиру. "Филадельфия" со счетом 8:2 разгромила "Вашингтон". Канадец набрал четыре очка (2+2).