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Форвард "Далласа" Сегин признан первой звездой дня в НХЛ

Спорт
15 октября, 10:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

В победном матче с "Колорадо" (3:1) нападающий "Далласа" забросил шайбу и отдал результативную передачу

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ТАСС, 15 октября. Канадский нападающий "Далласа" Тайлер Сегин назван первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В ночь на воскресенье "Даллас" со счетом 3:1 обыграл "Колорадо". Сегин забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Второй звездой дня стал американский форвард "Торонто" Остон Мэттьюс. "Торонто" в овертайме одержало победу над "Монреалем" со счетом 4:3. Мэттьюс оформил дубль, забросив победную шайбу в овертайме.

Третьей звездой дня признан канадский форвард "Филадельфии" Клод Жиру. "Филадельфия" со счетом 8:2 разгромила "Вашингтон". Канадец набрал четыре очка (2+2).

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