Форвард "Далласа" Сегин признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 15 октября. Канадский нападающий "Далласа" Тайлер Сегин назван первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В ночь на воскресенье "Даллас" со счетом 3:1 обыграл "Колорадо". Сегин забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Второй звездой дня стал американский форвард "Торонто" Остон Мэттьюс. "Торонто" в овертайме одержало победу над "Монреалем" со счетом 4:3. Мэттьюс оформил дубль, забросив победную шайбу в овертайме.

Третьей звездой дня признан канадский форвард "Филадельфии" Клод Жиру. "Филадельфия" со счетом 8:2 разгромила "Вашингтон". Канадец набрал четыре очка (2+2).