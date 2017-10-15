Промоутер Хорна готов обсудить с Макгрегором возможность проведения боя по правилам бокса

ТАСС, 15 октября. Промоутер чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полусреднем весе австралийца Джеффа Хорна Дин Лонерган готов провести переговоры с представителями ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора о проведении между спорстменами поединка по правилам бокса. Слова промоутера приводит агентство AFP.

Магрегор является обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории, при этом у него уже есть опыт проведения боксерских поединков. В ночь на 27 августа Макгрегор провел бой по правилам бокса с непобежденным американским боксером Флойдом Мэйуэзером в Лас-Вегасе, уступив техническим нокаутом в 10-м раунде. Согласно неофициальной информации, полученный за поединок гонорар стал для Макгрегора рекордным за карьеру и составил более $100 млн.

"Была информация, что Макгрегор может приехать к нам, - сказал Лонерган. - Я поставлю вопрос для Макгрегора следующим образом: скажи мне, сколько ты хочешь получить, и мы обсудим, что мы сможем сделать".

Также сообщается, что Хорн перед возможным боем с Макгрегором проведет защиту своего титула против британца Гари Коркорана 13 декабря в Брисбене. При этом дата предполагаемого поединка с ирландцем неизвестна.

Макгрегор провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (18 - нокаутом) и потерпев три поражения, первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году. На счету Хорна 17 побед (11 нокаутом), одно поражение и одна ничья.