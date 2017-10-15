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Тарпищев: Шарапова заслуженно и логично победила Соболенко в финале турнира в Тяньцзине

Спорт
15 октября, 11:44 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Президент Федерации тенниса РФ отметил хорошую подачу и стабильную игру российской теннисистки

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МОСКВА, 15 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Мария Шарапова заслуженно и логично обыграла белоруску Арину Соболенко в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине, но ей будет непросто играть в первых кругах "ВТБ Кубка Кремля" в Москве из-за акклиматизации. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Шарапова обыграла Соболенко в финале турнира в Тяньцзине со счетом 7:5, 7:6 (10:8). По ходу первого сета россиянка уступала 1:4, но из следующих семи геймов проиграла только один. По ходу второго сета россиянка уступала сопернице 1:5, но вновь смогла выровнять положение и победить на тай-брейке. В течение турнира Шарапова не проиграла ни одного сета. В Тяньцзине российская теннисистка выиграла свой 36-й титул в одиночном разряде.

"Можно сказать, что Шарапова идет по восходящей. В финале она и подавала лучше, и играла стабильнее - победу одержала логично и заслуженно", - сказал Тарпищев.

В пятницу стало известно, что Шарапова примет участие в турнире "ВТБ Кубок Кремля", который стартовал в Москве 14 октября. Первый матч Шарапова проведет 17 октября, ее соперницей по первому кругу станет словачка Магдалена Рыбарикова. "Учитывая разницу во времени, акклиматизацию, конечно, Шараповой придется тяжело в первых кругах в Москве: она прилетит во вторник, и во вторник ей уже играть. Это тяжело, но именно поэтому мы поставили ее матч на дневное время", - сообщил Тарпищев.

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