Инспектор положительно оценил работу арбитра Мешкова на матче "Краснодар" - ЦСКА

МОСКВА, 15 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Инспектор матча чемпионата России по футболу между "Краснодаром" и ЦСКА Александр Гвардис позитивно оценил работу арбитра встречи Виталия Мешкова. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский.

Встреча 13-го тура чемпионата России состоялась в субботу в Краснодаре и завершилась победой армейцев со счетом 1:0. После игры спор вызвал момент, произошедший на 82-й минуте игры. По мнению футболистов "Краснодара", после удара по воротам ЦСКА мяч попал в руку полузащитнику Бибрасу Натхо в штрафной площади. Однако Мешков не назначил пенальти.

"Если бы инспектор оценил, что судья допустил в этом эпизоде ошибку, то итоговая отметка не была бы положительной, а была бы низкой. Поскольку оценка позитивная, значит, как я полагаю, инспектор поддержал решение арбитра в этих игровых моментах", - сказал Будогосский.

По его словам, с показанных по телевидению ракурсов не было понятно, попал ли мяч в руку Натхо. "Вообще нет смысла обсуждать ситуации, которые так демонстрируются на телевизионном экране. Я не имею никакого права давать какие- то оценки по этой телевизионной картинке. В данном случае я поддерживаю решения, которые были приняты, до тех пор, пока у меня не появится какой-то другой информации или записи", - отметил глава департамента.

"Инспектор после игры наверняка пошел в ПТС [передвижную телевизионную станцию] и посмотрел момент не с одного ракурса, - продолжил Будогосский. - Возможна и такая ситуация, что эти ракурсы не дают полной картины того, что происходило. Но у нас существует определенный порядок - он обязан дать полную информацию в течение 48 часов после окончания матча, так что у него еще есть возможность проанализировать какие-то ситуации".

В турнирной таблице ЦСКА поднялся на третье место, набрав 24 очка, "Краснодар" с 21 очком идет четвертым. В следующем туре армейцы 22 октября примут санкт- петербургский "Зенит", а краснодарцы на следующий день в гостях сыграют с московским "Локомотивом".