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Боец ММА Харитонов проведет следующий бой в Bellator в декабре-январе

Спорт
15 октября, 12:02 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Соперником может стать американец Мэтт Митрион

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Сергей Харитонов

Сергей Харитонов

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов планирует провести следующий бой в декабре-январе в Bellator. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

"В декабре-январе проведу бой в Bellator, мы сейчас ведем переговоры. Готовлюсь по крайней мере на это время. Думаю, что бой уже может быть претендентским. Говорят, что соперником может быть [Мэтт] Митрион или [Рой] Нельсон", - сказал Харитонов.

37-летний Харитонов имеет в своем активе 26 побед и шесть поражений. Он известен болельщикам по своим выступлениям в организациях Strikeforce и Pride.

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