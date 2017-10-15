Боец ММА Харитонов проведет следующий бой в Bellator в декабре-январе

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МОСКВА, 15 октября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов планирует провести следующий бой в декабре-январе в Bellator. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
"В декабре-январе проведу бой в Bellator, мы сейчас ведем переговоры. Готовлюсь по крайней мере на это время. Думаю, что бой уже может быть претендентским. Говорят, что соперником может быть [Мэтт] Митрион или [Рой] Нельсон", - сказал Харитонов.
37-летний Харитонов имеет в своем активе 26 побед и шесть поражений. Он известен болельщикам по своим выступлениям в организациях Strikeforce и Pride.