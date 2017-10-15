Харитонов заявил, что бой с Александром Емельяненко интересен ему только за большие деньги

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МОСКВА, 15 октября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов заявил, что поединок против Александра Емельяненко ему интересен только за большой гонорар. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
Харитонов уступил Емельяненко техническим нокаутом в сентябре 2006 года. Емельяненко в конце сентября возобновил карьеру после трехлетнего перерыва и нокаутировал бразильца Джеронимо дос Сантоса в первом раунде на турнире промоушена WFCA.
"Если мне поступит предложение о бое - будем говорить, - сказал Харитонов. - Но меня нужно хорошо заинтересовать этим боем, причем организаторам придется сильно постараться в финансовом плане. Тогда существует вероятность, что меня заинтересует этот поединок. Я отношусь к Александру негативно и желания взять реванш у меня нет".
37-летний Харитонов имеет в своем активе 26 побед и шесть поражений. Он известен болельщикам по своим выступлениям в организациях Strikeforce и Pride. На счету 36-летнего Емельяненко 24 победы и семь поражений.