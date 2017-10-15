Итальянец Рокки рассудит матч Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Севильей"

Вид спорта роупскипинг представили министру спорта Колобкову на фестивале в СочиСпорт 15 октября, 12:44
Международный чемпионат по профмастерству WorldSkills открылся в ОАЭОбщество 15 октября, 12:23
Харитонов заявил, что бой с Александром Емельяненко интересен ему только за большие деньгиСпорт 15 октября, 12:16
Промоутер Хорна готов обсудить с Макгрегором возможность проведения боя по правилам боксаСпорт 15 октября, 12:06
Боец ММА Харитонов проведет следующий бой в Bellator в декабре-январеСпорт 15 октября, 12:02
Колобков открыл парк для скейтбординга на фестивале молодежи в СочиСпорт 15 октября, 11:55
Инспектор положительно оценил работу арбитра Мешкова на матче "Краснодар" - ЦСКАСпорт 15 октября, 11:53
Мутко: Шарапова проявила лучшие качества в финале турнира в ТяньцзинеСпорт 15 октября, 11:37
Более 7 млн человек зарегистрировались на сайте ГТОСпорт 15 октября, 11:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 октября. Итальянская бригада судей во главе с Джанлукой Рокки назначена на матч третьего круга группового этапа Лиги чемпионов по футболу между российским "Спартаком" и испанской "Севильей". Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Встреча группы Е между "Спартаком" и "Севильей" пройдет 17 октября в Москве на стадионе "Открытие-Арена". Начало матча - 21:45 мск.
Ассистентами Рокии назначены Эленито Ди Либераторе и Филиппо Мели, дополнительными арбитрами - Лука Банти и Массимилиано Иррати. Резервным судей будет работать Андреа Криспо.
В первых двух турах группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" сыграл вничью со словенским "Марибором" (1:1) и английским "Ливерпулем" (1:1). "Севилья" сыграла вничью с "Ливерпулем" (2:2) и обыграла "Марибор" (3:0). Испанский клуб лидирует в группе (4 очка), красно-белые занимают третье место (2).