Итальянец Рокки рассудит матч Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Севильей"

ТАСС, 15 октября. Итальянская бригада судей во главе с Джанлукой Рокки назначена на матч третьего круга группового этапа Лиги чемпионов по футболу между российским "Спартаком" и испанской "Севильей". Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Встреча группы Е между "Спартаком" и "Севильей" пройдет 17 октября в Москве на стадионе "Открытие-Арена". Начало матча - 21:45 мск.

Ассистентами Рокии назначены Эленито Ди Либераторе и Филиппо Мели, дополнительными арбитрами - Лука Банти и Массимилиано Иррати. Резервным судей будет работать Андреа Криспо.

В первых двух турах группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" сыграл вничью со словенским "Марибором" (1:1) и английским "Ливерпулем" (1:1). "Севилья" сыграла вничью с "Ливерпулем" (2:2) и обыграла "Марибор" (3:0). Испанский клуб лидирует в группе (4 очка), красно-белые занимают третье место (2).