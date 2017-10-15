Федерер обыграл Надаля в финале турнира ATP в Шанхае

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ТАСС, 15 октября. Швейцарец Роджер Федерер обыграл первую "ракетку" мира испанца Рафаэля Надаля в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP) в Шанхае.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Федерера, "посеянного" на турнире под вторым номером. Матч продолжался 1 час 13 минут. Федерер выиграл пятый матч подряд у Надаля. В последних трех поединках швейцарец не проиграл ни одного сета испанцу.
Федерер и Надаль встречались друг с другом в 38-й раз. Федерер одержал 15-ю победу в их противостоянии, 23 раза сильнее оказывался Надаль. Соперники сыграли в четвертый раз в 2017 году и во всех четырех матчах победил швейцарец. 60% поражений, которые потерпел испанец в 2017 году, пришлись на игры против Федерера.
36-летний швейцарец во второй раз в карьере выиграл турнир в Шанхае, впервые он стал чемпионом в 2014 году. Надаль во второй раз выступал в финале, но никогда не побеждал в Шанхае. Федерер выиграл свой 94-й турнир в карьере. Швейцарец и испанец являются самыми успешными теннисистами в ATP-туре: на их счету 35 побед на турнирах серии Большого шлема на двоих (19 - у Федерера, 16 - у Надаля).