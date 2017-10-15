Билеты на матч "Интер" - "Милан" проданы на рекордную для Италии сумму €4,8 млн

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. На матч чемпионата Италии между миланскими командами "Интер" и "Милан" проданы все билеты на рекордную для итальянского футбола сумму €4,8 млн. Об этом сообщает пресс-служба "Интера".

"Интер" в воскресенье примет "Милан" в матче восьмого тура чемпионата страны. Игра пройдет на стадионе "Сан-Сиро", который вмещает более 80 тыс. зрителей.

Предыдущий рекорд по выручке от продажи билетов на один матч также принадлежал "Интеру". В сентябре 2016 года миланцы на "Сан-Сиро" принимали туринский "Ювентус" (2:1). Доход от продажи билетов составил €3,9 млн.

"Интер" занимает второе место в таблице чемпионата. В активе команды 19 очков после семи туров. "Милан" с 12 очками расположился на седьмом месте.