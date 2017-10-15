Мутко заявил, что для него Ласицкене является лучшей легкоатлеткой мира

СОЧИ, 15 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Не стоит обращать внимание на то, что российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене не была признана лучшей легкоатлеткой 2017 года в Европе. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ во вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко.

В субботу Европейская ассоциация легкой атлетики объявила, что лучшей спортсменкой Европы 2017 года стала греческая прыгунья с шестом 27-летняя Екатерини Стефаниди, выигравшая чемпионат мира в Лондоне.

"Спорт есть спорт. Все и так знают, кто такая сегодня Маша, сколько турниров она выиграла, она двукратная чемпионка. У нее был великолепный сезон. К сожалению, приходится учитывать немало факторов, а также понимать, кто принимает это решение, не надо обращать на это внимание - мы ее любим, знаем, ценим", - сказал Мутко.

"И в наших глазах она лучшая легкоатлетка мира. Не думаю, что с Машиным характером тот факт, что ее не назвали лучшей, ее расстроит", - добавил он.

24-летняя Ласицкене трижды номинировалась в течение года на звание лучшей легкоатлетки месяца в Европе: в июне, июле и августе. В этом году она завоевала золотую медаль в прыжках в высоту на мировом первенстве, став двукратной чемпионкой мира. Кроме того, в минувшем сезоне россиянка, выступающая под нейтральным флагом, не проиграла ни одного турнира, победив также в финале "Бриллиантовой лиги" в Брюсселе.