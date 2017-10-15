Поветкин начал в Кисловодске подготовку к следующему бою

ТАСС, 15 октября. Российский боксер Александр Поветкин начал в Кисловодске подготовку к предстоящему поединку. Об этом сообщает пресс-служба компании "Мир бокса".

Поветкин проведет бой 15 декабря в Екатеринбурге. На кону будет стоять интернациональный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе.

На данный момент противник россиянина не определен. Как ранее ТАСС сообщил менеджер румынского боксера Кристиана Хаммера Эрол Сейлан, его подопечный может стать соперником Поветкина.

"Соперник Поветкина будет объявлен на днях", - говорится в сообщении компании "Мир бокса".

В июле Поветкин по очкам победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул WBO и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Всего на счету 38-летнего россиянина 32 победы (23 нокаутом) и одно поражение.