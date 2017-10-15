Поветкин начал в Кисловодске подготовку к следующему бою

"Уфа" обыграла "Локомотив" в матче чемпионата России по футболуСпорт 15 октября, 15:53
Колобков: фестиваль молодежи стал примером реализации олимпийского наследия СочиСпорт 15 октября, 15:41
Колобков принял участие в работе спортивных площадок на фестивале молодежи в СочиСпорт 15 октября, 15:41
В Гидрометцентре опровергли сообщения о первом снеге в ПодмосковьеОбщество 15 октября, 15:34
Поветкин начал в Кисловодске подготовку к следующему боюСпорт 15 октября, 15:31
Живое общение молодежи на фестивале может быть лекарством от селфи-зависимостиОбщество 15 октября, 15:18
Мутко заявил, что для него Ласицкене является лучшей легкоатлеткой мираСпорт 15 октября, 15:15
Sky: число жертв теракта в столице Сомали возросло до 189 человекМеждународная панорама 15 октября, 15:05
Атмосфера в Сочи на старте фестиваля молодежи напомнила Мутко Олимпиаду-2014Спорт 15 октября, 14:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 октября. Российский боксер Александр Поветкин начал в Кисловодске подготовку к предстоящему поединку. Об этом сообщает пресс-служба компании "Мир бокса".
Поветкин проведет бой 15 декабря в Екатеринбурге. На кону будет стоять интернациональный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе.
На данный момент противник россиянина не определен. Как ранее ТАСС сообщил менеджер румынского боксера Кристиана Хаммера Эрол Сейлан, его подопечный может стать соперником Поветкина.
"Соперник Поветкина будет объявлен на днях", - говорится в сообщении компании "Мир бокса".
В июле Поветкин по очкам победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул WBO и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Всего на счету 38-летнего россиянина 32 победы (23 нокаутом) и одно поражение.