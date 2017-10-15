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Поветкин начал в Кисловодске подготовку к следующему бою

Спорт
15 октября, 15:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Россиянин проведет свой следующий бой 15 декабря в Екатеринбурге

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Александр Поветкин

Александр Поветкин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 15 октября. Российский боксер Александр Поветкин начал в Кисловодске подготовку к предстоящему поединку. Об этом сообщает пресс-служба компании "Мир бокса".

Поветкин проведет бой 15 декабря в Екатеринбурге. На кону будет стоять интернациональный пояс Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе.

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На данный момент противник россиянина не определен. Как ранее ТАСС сообщил менеджер румынского боксера Кристиана Хаммера Эрол Сейлан, его подопечный может стать соперником Поветкина.

"Соперник Поветкина будет объявлен на днях", - говорится в сообщении компании "Мир бокса".

В июле Поветкин по очкам победил украинца Андрея Руденко в 12-раундовом бою за интернациональный титул WBO и континентальный титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Всего на счету 38-летнего россиянина 32 победы (23 нокаутом) и одно поражение.

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