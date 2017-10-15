Индонезийский вратарь умер после столкновения во время футбольного матча

Немецкий гонщик Рене Раст впервые в карьере стал чемпионом DTMСпорт 15 октября, 17:37
ВКС РФ в 2018 году получат новые самолеты СР-10Армия и ОПК 15 октября, 17:08
Церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи началась в Олимпийском парке СочиОбщество 15 октября, 16:52
Тиллерсон: ядерная сделка может стать основой для второго соглашения с ИраномМеждународная панорама 15 октября, 16:48
Тиллерсон: власти США приступят к реализации закона об ужесточении санкций в отношении РФМеждународная панорама 15 октября, 16:41
Австрия голосует на выборах за консервативный порядокМеждународная панорама 15 октября, 16:35
Сочи встретил гостей фестиваля молодежи солнечной погодойОбщество 15 октября, 16:30
Скворцова предупредила молодежь, что инсульт теперь касается 20-30-летнихОбщество 15 октября, 16:17
Современные герои и Russiagram открывают Всемирный фестиваль молодежи и студентов в СочиОбщество 15 октября, 16:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 октября. Голкипер индонезийского футбольного клуба "Персела Ламонган" Хойрол Худа скончался после столкновения с двумя игроками в матче против "Семен Паданг". Об этом сообщает портал Goal.
В воскресенье "Персела Ламонган" в матче чемпионата Индонезии принимал на своем поле "Семен Паданг" (2:0). В конце первого тайма в штрафной площади хозяев произошло столкновение между Худой, его одноклубником Рамоном Родригесом и нападающим команды соперника Марселем Сакраменто. Голкипер после инцидента потерял сознание.
Медицинский персонал, работавший на матче, оказал первую помощь футболисту и унес его на носилках с поля. По дороге в больницу Худа скончался. Причиной смерти 38-летнего футболиста стало повреждение шеи и головы.
Худа считается легендой среди болельщиков клуба "Персела Ламонган", за который он играет всю карьеру с 1999 года.