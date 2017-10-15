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Индонезийский вратарь умер после столкновения во время футбольного матча

Спорт
15 октября, 16:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС
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Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 октября. Голкипер индонезийского футбольного клуба "Персела Ламонган" Хойрол Худа скончался после столкновения с двумя игроками в матче против "Семен Паданг". Об этом сообщает портал Goal.

В воскресенье "Персела Ламонган" в матче чемпионата Индонезии принимал на своем поле "Семен Паданг" (2:0). В конце первого тайма в штрафной площади хозяев произошло столкновение между Худой, его одноклубником Рамоном Родригесом и нападающим команды соперника Марселем Сакраменто. Голкипер после инцидента потерял сознание.

Медицинский персонал, работавший на матче, оказал первую помощь футболисту и унес его на носилках с поля. По дороге в больницу Худа скончался. Причиной смерти 38-летнего футболиста стало повреждение шеи и головы.

Худа считается легендой среди болельщиков клуба "Персела Ламонган", за который он играет всю карьеру с 1999 года.

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