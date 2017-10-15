Немецкий гонщик Рене Раст впервые в карьере стал чемпионом DTM

ТАСС, 15 октября. Немецкий гонщик команды "Ауди" Рене Раст выиграл Немецкий кузовной чемпионат (DTM) сезона 2017 года.

Wow! @ReneRastRacing is the new @DTM Champion in his first season! #DTM #DTMFinale #LeagueofPerformance pic.twitter.com/U0FOAHfuyx — Audi Sport (@audisport) October 15, 2017

Во второй гонке заключительного этапа, который прошел в Хоккенхайме, Раст финишировал вторым. В гонке победил чемпион прошлого сезона, немецкий гонщик команды "БМВ" Марко Виттманн, третьим стал его соотечественник Майк Роккенфеллер на "Ауди".

Перед последним стартом Раст занимал третье место в чемпионате, отставая на 11 очков от шведа Маттиаса Экстрема ("Ауди") и на два от британца Джейми Грина ("Ауди"). Однако благодаря последней гонке и набранным 18 очкам немцу удалось опередить конкурентов и выиграть титул.

По итогам чемпионата на счету Раста 179 очков, у Экстрема - 176, у Грина - 173.

Для 30-летнего немца, который выступает в DTM с 2016 года, этот титул стал первым в карьере.