Экипаж Осипова и Андреева стал обладателем Кубка России по ралли

МАГАС, 15 октября. /ТАСС/. Экипаж Александра Осипова и Александра Андреева из Санкт-Петербурга выиграл финальный этап Кубка России - ралли "Ингушетия", сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе Минспорта Ингушетии.

"Вчера вечером завершился двухдневный финальный этап Кубка России по автогонкам - ралли "Ингушетия-2017", по итогам сезона обладателем Кубка России стал питерский экипаж - Александр Осипов и Александр Андреев", - сказали там.

Всего на старт в Магасе вышли 32 экипажа на легковых автомобилях иностранного и отечественного производства, которым предстояло проехать 120 км, в том числе 14 гравийных спецучастков, и финишировать в субботу в городе Малгобек, однако не всем удалось доехать до финиша. Во второй соревновательный день перевернулся и не смог продолжить борьбу экипаж Игоря Цуканова и Алексея Игнатова из Челябинска, не смогли побороться за победу в абсолютном зачете и семейная пара из Москвы - Игорь и Яна Буланцевы, чей автомобиль Mitsubishi Lancer Evo X вылетел с трассы и получил технические повреждения. Не вписался в поворот и сошел с трассы экипаж Игоря Трегубова из Перми, лидировавший в гонке, а экипаж из Ингушетии Хамрана Мержоева и Хаважа Галаева из-за технической неисправности машины не смог выйти на трассу.

В пресс-службе подчеркнули, что вторым в Кубке России стал экипаж Алексей Савенко/Андрей Кузьмин (Краснодар), а третьим - Дмитрий Воронов/Алексей Даниловский (Санкт- Петербург).