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Гандболисты "Университета-Невы" не смогли выйти в основной раунд Кубка EHF

Спорт
15 октября, 17:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Команда из Санкт-Петербурга уступила исландскому "Хабнарфьордюру" со счетом 27:32

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ТАСС, 15 октября. Санкт-петербургский гандбольный клуб "Университет-Нева" проиграл исландскому "Хабнарфьордюру" и завершил выступление в квалификации Кубка Европейской федерации гандбола (EHF).

В первой встрече на выезде российский клуб проиграл со счетом 27:32. Домашний матч закончился с тем же счетом, но в пользу "Университета-Югры". В дополнительное время сильнее оказались исландцы со счетом 6:5 и прошли в следующий раунд квалификации. Самым результативным в составе россиян стал Дмитрий Киселев, забивший девять мячей.

Кубок EHF среди мужских и женских команд проводится с 1981 года. В прошлом сезоне в женском турнире победила российская команда "Ростов-Дон".

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