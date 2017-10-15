Гандболисты "Университета-Невы" не смогли выйти в основной раунд Кубка EHF

ТАСС, 15 октября. Санкт-петербургский гандбольный клуб "Университет-Нева" проиграл исландскому "Хабнарфьордюру" и завершил выступление в квалификации Кубка Европейской федерации гандбола (EHF).

В первой встрече на выезде российский клуб проиграл со счетом 27:32. Домашний матч закончился с тем же счетом, но в пользу "Университета-Югры". В дополнительное время сильнее оказались исландцы со счетом 6:5 и прошли в следующий раунд квалификации. Самым результативным в составе россиян стал Дмитрий Киселев, забивший девять мячей.

Кубок EHF среди мужских и женских команд проводится с 1981 года. В прошлом сезоне в женском турнире победила российская команда "Ростов-Дон".