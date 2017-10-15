"Рубин" обыграл "Ростов" и прервал серию из четырех поражений в РФПЛ

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ТАСС, 15 октября. Казанский "Рубин" одержал победу над "Ростовом" со счетом 1:0 в гостевом матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
Мяч на 67-й минуте забил Янн М'Вила. На 45-й минуте полузащитник хозяев Жан Маер не смог реализовать пенальти.
"Рубин" прервал серию из четырех поражений подряд, казанцы с 17 очками занимают девятое место в турнирной таблице. "Ростов", проигравший четыре матча подряд, продлил безвыигрышную серию до семи игр. Ростовчане с 16 баллами располагаются на 10-й строчке.
В следующем туре "Рубин" примет московское "Динамо", "Ростов" на выезде встретится с "Тосно" из Ленинградской области. Обе встречи пройдут 21 октября.