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Шведский "Сандвикен" обыграл "Енисей" и в третий раз выиграл Кубок мира по хоккею с мячом

Спорт
15 октября, 18:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу шведского клуба

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© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 15 октября. Шведский клуб "Сандвикен" в овертайме победил красноярский "Енисей" со счетом 4:3 и стал победителем Кубка мира по хоккею с мячом, который завершился в городе команды-победителя - Сандвикене.

По ходу турнира до финального матча "Енисей" не потерпел ни одного поражения.

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Другой российский клуб - хабаровский "СКА-Нефтяник" - проиграл в полуфинале. "Уральский трубник" из Первоуральска и иркутский "Байкал-Энергия" завершили выступление на стадии четвертьфинала.

"Сандвикен" в третий раз стал чемпионом турнира (1974, 2002, 2017). "Енисей" четыре раза выигрывал турнир (1983, 1984, 2011, 2015). Кубок мира с 2009 года неизменно проводится Сандвикене.

Первый турнир с участием сильнейших клубов прошел в Швеции в 1974 году, в 1980-м он получил статус Кубка мира. В прошлом году обладателем трофея стал шведский "Вестерос".

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