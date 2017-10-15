Клуб КХЛ "Авангард" объявил о переходе защитника Чудинова

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ТАСС, 15 октября. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард" объявил о переходе защитника Максима Чудинова из санкт-петербургского СКА. Об этом сообщает пресс-служба "Авангарда".
Контракт 27-летнего Чудинова с новым клубом рассчитан до конца сезона. В обратном направлении из "Авангарда" в СКА последовал 17-летний нападающий Дмитрий Завгородний.
В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ Чудинов провел 14 матчей и отметился двумя результативными передачами при показателе полезности "+4". Всего в КХЛ на счету Чудинова 173 (52+121) очка в 507 матчах. Чудинов является двукратным победителем Кубка Гагарина в составе СКА (2015 и 2017).