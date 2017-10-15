СКА проиграл "Ак Барсу", потерпев второе поражение в сезоне КХЛ

ТАСС, 15 октября. Петербургский СКА проиграл казанскому"Ак Барсу" в овертайме со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Илья Ковальчук (40-я минута) и Сергей Калинин (42). У гостей отличились Владимир Ткачев (40, 64) и Федор Малыхин (49).

СКА потерпел второе поражение в сезоне. Ранее "Сочи" прервал рекордную 20-матчевую победную серию санкт- петербургского клуба, победив также в овертайме со счетом 3:2. СКА 6 октября установил рекорд по продолжительности победной серии в КХЛ, превзойдя достижение омского "Авангарда", который в сезоне-2010/11 одержал 18 побед подряд.

В турнирной таблице Западной конференции СКА продолжает лидировать, набрав 62 очка в 23 матчах. "Ак Барс" занимает первое место на Западе с 43 очками в 20 играх.

В следующем матче петербургский клуб 17 октября примет нижнекамский "Нефтехимик", казанцы в тот же день проведут гостевую встречу с хельсинкским "Йокеритом".

В другом матче ярославский "Локомотив" в серии буллитов обыграл дома череповецкую "Северсталь" со счетом 6:5. Ярославский клуб одержал пятую победу в шести матчах после назначения главным тренером Дмитрия Квартальнова. Во втором периоде встречи линейный судья Дмитрий Голяк покинул площадку на носилках после попадания в него шайбы.

Результаты других матчей дня:

"Динамо" (Минск) - "Сочи" - 1:3;

"Динамо" (Рига) - "Торпедо" - 1:3;