СКА проиграл "Ак Барсу", потерпев второе поражение в сезоне КХЛ

Путин: РФ исполнит взятые на себя в рамках Парижского соглашения по климату обязательстваОбщество 15 октября, 20:18
СМИ: Моуринью не намерен заканчивать тренерскую карьеру в "Манчестер Юнайтед"Спорт 15 октября, 20:18
Анастасия Павлюченкова выиграла турнир WTA в ГонконгеСпорт 15 октября, 20:05
Путин: РФ заинтересована в возвращении состоявшихся ученых, уехавших за границуНаука 15 октября, 19:46
СКА проиграл "Ак Барсу", потерпев второе поражение в сезоне КХЛСпорт 15 октября, 19:40
Саакашвили позвал всех на митинг в Киев, чтобы избавить власть от "гнили"Международная панорама 15 октября, 19:08
Шведский "Сандвикен" обыграл "Енисей" и в третий раз выиграл Кубок мира по хоккею с мячомСпорт 15 октября, 18:48
Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи открытымОбщество 15 октября, 18:41
"Рубин" обыграл "Ростов" и прервал серию из четырех поражений в РФПЛСпорт 15 октября, 18:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 октября. Петербургский СКА проиграл казанскому"Ак Барсу" в овертайме со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе хозяев шайбы забросили Илья Ковальчук (40-я минута) и Сергей Калинин (42). У гостей отличились Владимир Ткачев (40, 64) и Федор Малыхин (49).
СКА потерпел второе поражение в сезоне. Ранее "Сочи" прервал рекордную 20-матчевую победную серию санкт- петербургского клуба, победив также в овертайме со счетом 3:2. СКА 6 октября установил рекорд по продолжительности победной серии в КХЛ, превзойдя достижение омского "Авангарда", который в сезоне-2010/11 одержал 18 побед подряд.
В турнирной таблице Западной конференции СКА продолжает лидировать, набрав 62 очка в 23 матчах. "Ак Барс" занимает первое место на Западе с 43 очками в 20 играх.
В следующем матче петербургский клуб 17 октября примет нижнекамский "Нефтехимик", казанцы в тот же день проведут гостевую встречу с хельсинкским "Йокеритом".
В другом матче ярославский "Локомотив" в серии буллитов обыграл дома череповецкую "Северсталь" со счетом 6:5. Ярославский клуб одержал пятую победу в шести матчах после назначения главным тренером Дмитрия Квартальнова. Во втором периоде встречи линейный судья Дмитрий Голяк покинул площадку на носилках после попадания в него шайбы.