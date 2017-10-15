Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СКА проиграл "Ак Барсу", потерпев второе поражение в сезоне КХЛ

Спорт
15 октября, 19:40 дата обновления: 15 октября, 20:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу казанского клуба

Поделиться
Материал из 1 страницы
Хоккеисты "Ак Барса"

Хоккеисты "Ак Барса"

© Александр Демьянчук/ТАСС

ТАСС, 15 октября. Петербургский СКА проиграл казанскому"Ак Барсу" в овертайме со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Илья Ковальчук (40-я минута) и Сергей Калинин (42). У гостей отличились Владимир Ткачев (40, 64) и Федор Малыхин (49).

СКА потерпел второе поражение в сезоне. Ранее "Сочи" прервал рекордную 20-матчевую победную серию санкт- петербургского клуба, победив также в овертайме со счетом 3:2. СКА 6 октября установил рекорд по продолжительности победной серии в КХЛ, превзойдя достижение омского "Авангарда", который в сезоне-2010/11 одержал 18 побед подряд.

В турнирной таблице Западной конференции СКА продолжает лидировать, набрав 62 очка в 23 матчах. "Ак Барс" занимает первое место на Западе с 43 очками в 20 играх.

В следующем матче петербургский клуб 17 октября примет нижнекамский "Нефтехимик", казанцы в тот же день проведут гостевую встречу с хельсинкским "Йокеритом".

В другом матче ярославский "Локомотив" в серии буллитов обыграл дома череповецкую "Северсталь" со счетом 6:5. Ярославский клуб одержал пятую победу в шести матчах после назначения главным тренером Дмитрия Квартальнова. Во втором периоде встречи линейный судья Дмитрий Голяк покинул площадку на носилках после попадания в него шайбы.

Результаты других матчей дня:

  • "Динамо" (Минск) - "Сочи" - 1:3;
  • "Динамо" (Рига) - "Торпедо" - 1:3;
{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВКС РФ в 2018 году получат новые самолеты СР-10
2
Саакашвили позвал всех на митинг в Киев, чтобы избавить власть от "гнили"
3
Глава делегации КНДР на МПС заявил, что из-за США приходится развивать ядерную программу
4
Тиллерсон: власти США приступят к реализации закона об ужесточении санкций в отношении РФ
5
Сооронбай Жээнбеков лидирует на президентских выборах в Киргизии
6
МВД РФ опубликовало правила остановки автомобилей за пределами стационарных постов ДПС
7
Собянин: через 10 лет в Москве может остаться только электрический общественный транспорт
Темы дня
Новости партнеров
Реклама