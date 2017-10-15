Воробьев: "Динамо" провалило второй период матча КХЛ с "Нефтехимиком"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Московское "Динамо" провалило второй период матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижнекамского "Нефтехимика". Такое мнение журналистам высказал главный тренер москвичей Владимир Воробьев.

В воскресенье "Динамо" со счетом 3:4 проиграло "Нефтехимику" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Гости забросили три шайбы во втором периоде встречи.

"Повели со счетом 2:0, но провалили второй период, соперник нас переиграл. Будем разбираться, почему так происходит, почему идут недоработки, нужно учиться играть правильно 60 минут. Противник во втором периоде стал играть агрессивнее, мы стали допускать ошибки, которые привели к удалениям. Алексей Терещенко имел небольшое повреждение, но он сыграет против "Салавата Юлаева" (17 октября - прим. ТАСС)", - сказал Воробьев.

Также свое мнение об игре высказал главный тренер "Нефтехимика" Андрей Назаров. "Тяжелый был матч, много основных игроков были травмированы, рад, что молодые ребята вышли и сыграли на должном уровне. Это проблема малобюджетных клубов - когда травмы троих основных игроков делают команду беспомощной. В Санкт-Петербург едем клубом ВХЛ (Высшей хоккейной лиги - прим. ТАСС)", - сказал специалист.