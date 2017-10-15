СМИ: Моуринью не намерен заканчивать тренерскую карьеру в "Манчестер Юнайтед"

ТАСС, 15 октября. Португалец Жозе Моуринью заявил, что не намерен заканчивать тренерскую карьеру в английском футбольном клубе "Манчестер Юнайтед". Слова тренера приводит "Газета.Ru" со ссылкой на французский телеканал Telefoot.

Португалец возглавляет МЮ с 27 мая 2016 года. Вместе с клубом он выиграл Кубок английской лиги, Суперкубок страны и Лигу Европы.

"Я хочу достигать новых вершин. У меня много планов. Что касается разговоров о возможной работе во французском "Пари Сен-Жермен", все, что могу сказать: "Манчестер Юнайтед" - не последняя команда в моей карьере", - сказал 54-летний Моуринью.

В качестве главного тренера, помимо МЮ, Моуринью работал в португальских командах "Бенфика", "Униан Лейрия" и "Порту", итальянском "Интере", английском "Челси" и испанском "Реале".