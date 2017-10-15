Путин: РФ исполнит взятые на себя в рамках Парижского соглашения по климату обязательстваОбщество 15 октября, 20:18
СМИ: Моуринью не намерен заканчивать тренерскую карьеру в "Манчестер Юнайтед"Спорт 15 октября, 20:18
Анастасия Павлюченкова выиграла турнир WTA в ГонконгеСпорт 15 октября, 20:05
Путин: РФ заинтересована в возвращении состоявшихся ученых, уехавших за границуНаука 15 октября, 19:46
СКА проиграл "Ак Барсу", потерпев второе поражение в сезоне КХЛСпорт 15 октября, 19:40
Саакашвили позвал всех на митинг в Киев, чтобы избавить власть от "гнили"Международная панорама 15 октября, 19:08
Шведский "Сандвикен" обыграл "Енисей" и в третий раз выиграл Кубок мира по хоккею с мячомСпорт 15 октября, 18:48
Путин объявил Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи открытымОбщество 15 октября, 18:41
"Рубин" обыграл "Ростов" и прервал серию из четырех поражений в РФПЛСпорт 15 октября, 18:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 15 октября. Португалец Жозе Моуринью заявил, что не намерен заканчивать тренерскую карьеру в английском футбольном клубе "Манчестер Юнайтед". Слова тренера приводит "Газета.Ru" со ссылкой на французский телеканал Telefoot.
Португалец возглавляет МЮ с 27 мая 2016 года. Вместе с клубом он выиграл Кубок английской лиги, Суперкубок страны и Лигу Европы.
"Я хочу достигать новых вершин. У меня много планов. Что касается разговоров о возможной работе во французском "Пари Сен-Жермен", все, что могу сказать: "Манчестер Юнайтед" - не последняя команда в моей карьере", - сказал 54-летний Моуринью.
В качестве главного тренера, помимо МЮ, Моуринью работал в португальских командах "Бенфика", "Униан Лейрия" и "Порту", итальянском "Интере", английском "Челси" и испанском "Реале".