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Бойд: московскому "Динамо" необходимо улучшать игру во вторых периодах матчей КХЛ

Спорт
15 октября, 20:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

В воскресенье "Динамо" со счетом 3:4 проиграло нижнекамскому "Нефтехимику" в домашней встрече

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Московскому "Динамо" необходимо разобраться с плохой игрой во вторых периодах матчей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал форвард клуба Дастин Бойд.

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Московское "Динамо" проиграло "Нефтехимику" в матче чемпионата КХЛ

В воскресенье "Динамо" со счетом 3:4 проиграло нижнекамскому "Нефтехимику" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Бело-голубые вели по ходу матча 2:0, но за короткий промежуток второго периода пропустили две шайбы. В предыдущем домашнем матче против "Сочи" (4:3 Б) москвичи также вели 2:0 и пропустили три шайбы за пять минут второго периода.

"Мы очень разочарованы, потому что вели в две шайбы, но не смогли удержать преимущество и в итоге проиграли. Неважно провели второй период, не сумели использовать моменты по ходу матча. Нам нужно понять, почему мы не можем настроиться на второй период. Но отчаиваться не стоит, нужно продолжать работать и стараться набрать как можно больше очков в оставшихся играх", - сказал Бойд.

Защитник бело-голубых Яков Рылов также посетовал, что команда слабо проводит вторые периоды матчей. "Не знаю, почему, но мы не выполняем тренерское задание. Мы сделаем выводы, и такого больше не повторится, стыдно больше перед собой, но и перед болельщиками тоже. У нас один фактор - провальный второй период, нужно разбираться, что с этим делать", - считает Рылов.

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