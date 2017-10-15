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"Зенит" потерпел первое поражение в чемпионате РФПЛ этого сезона

Спорт
15 октября, 20:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, октября. /ТАСС

В домашнем матче 13-го тура клуб из Санкт-Петербурга уступил тульскому "Арсеналу" со счетом 0:1

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Футболисты "Зенита"

Футболисты "Зенита"

© Вячеслав Евдокимов/"ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" проиграл со счетом 0:1 тульскому "Арсеналу" в домашнем матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

Единственный гол в матче забил Эванс Кангва (73-я минута).

"Зенит" потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Санкт-петербургский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице с 28 очками. "Арсенал" - девятый (17).

В следующем туре "Зенит" в гостях сыграет с московским ЦСКА, "Арсенал" также на выезде встретится с махачкалинским "Анжи". Обе встречи пройдут 22 октября.

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