"Зенит" потерпел первое поражение в чемпионате РФПЛ этого сезона

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" проиграл со счетом 0:1 тульскому "Арсеналу" в домашнем матче 13-го тура чемпионата России по футболу.

Единственный гол в матче забил Эванс Кангва (73-я минута).

"Зенит" потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Санкт-петербургский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице с 28 очками. "Арсенал" - девятый (17).

В следующем туре "Зенит" в гостях сыграет с московским ЦСКА, "Арсенал" также на выезде встретится с махачкалинским "Анжи". Обе встречи пройдут 22 октября.