"Зенит" потерпел первое поражение в чемпионате РФПЛ этого сезона

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МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" проиграл со счетом 0:1 тульскому "Арсеналу" в домашнем матче 13-го тура чемпионата России по футболу.
Единственный гол в матче забил Эванс Кангва (73-я минута).
"Зенит" потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата России. Санкт-петербургский клуб продолжает лидировать в турнирной таблице с 28 очками. "Арсенал" - девятый (17).
В следующем туре "Зенит" в гостях сыграет с московским ЦСКА, "Арсенал" также на выезде встретится с махачкалинским "Анжи". Обе встречи пройдут 22 октября.