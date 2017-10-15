Павлюченкова сообщила, что перенос времени финала турнира в Гонконге доставил дискомфорт

ТАСС, 15 октября. Перенос времени финального матча турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Гонконге доставил неудобства Анастасии Павлюченковой. Об этом рассказала 26-летняя россиянка, которую цитирует пресс-служба WTA.

В финальном матче турнира в Гонконге Павлюченкова, "посеянная" на турнире под шестым номером, победила представительницу Австралии Дарью Гаврилову (седьмой номер "посева") со счетом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3), завоевав свой 11-й титул WTA в карьере и третий в нынешнем сезоне.

Из-за непогоды начало финала было отложено на четыре часа, а третий сет был приостановлен на несколько минут.

"Это было нелегко, так как сегодня утром мы не были уверены, что выйдем на корт, - сказала Павлюченкова. - Но сегодняшний матч был последним на турнире, и я понимала, что должна выложиться на полную, несмотря на ситуацию".

"Я завоевала титул, поэтому я очень довольна своей игрой, - добавила она. - Это был действительно очень тяжелый матч. Признаться, я достаточно долго входила в игру, хоть и вела по ходу первого сета со счетом 4:1. Но в самый важные момент в концовке матча я смогла добиться успеха на тай-брейке".