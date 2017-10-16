Женская сборная России по фехтованию на рапирах победила на этапе Кубка мира в Мексике

ТАСС, 16 октября. Российские рапиристки выиграли командные соревнования в рамках этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах в мексиканском городе Канкун.

Сборная России в составе Анастасии Ивановой, Марты Мартьяновой, Светланы Трипапиной и Аделины Загидуллиной победила в финале команду Италии со счетом 45:42.