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Женская сборная России по фехтованию на рапирах победила на этапе Кубка мира в Мексике

Спорт
16 октября, 1:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

В финале россиянки победили итальянок со счетом 45:42

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ТАСС, 16 октября. Российские рапиристки выиграли командные соревнования в рамках этапа Кубка мира по фехтованию на рапирах в мексиканском городе Канкун.

Сборная России в составе Анастасии Ивановой, Марты Мартьяновой, Светланы Трипапиной и Аделины Загидуллиной победила в финале команду Италии со счетом 45:42.

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